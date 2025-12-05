В c. Тойбохой Сунтарского улуса фермеры Алексей Сидоров и Александр Егоров пр поддержке Минсельхоза республики построили склад для сушки и хранения зерна с мощностью 500 тонн. Здесь будут хранить зерно, выращенное на обширных пашнях Тойбохоя и Вилючана. Министерством сельского хозяйства региона на строительство склада зерна хозяйству предоставлена господдержка из бюджета РС(Я) в размере 16, 8 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». При этом собственные затраты фермеров составили 6,1 млн рублей.

В целом на строительство 3 зерноскладов в Якутии по линии минсельхоза было выделено 60 млн рублей. Из них сегодня введены в работу склад на 1000 тонн в с. Соморсун Амгинского улуса, склад на 500 тонн в с. Тойбохой Сунтарского улуса. До конца года планируется ввод в работу склада на 2000 тонн в с. Качикатцы Хангаласского района.

Крестьянское хозяйство «Котрус» в селе Маган ГО «г.Якутск» ввело в эксплуатацию современное картофелехранилище мощностью единовременного хранения 500 тонн.

По итогам конкурсного отбора в 2024 году на строительство хранилища была выделена субсидия в размере 42,4 млн. рублей, что составило 80% от его сметной стоимости.

Для оснащения хранилища закуплено современное технологическое оборудование — картофелесортировальная машина С6РК15 с бункером ПБ-, электропогрузчик вилочный СРД15, вилочный опрокидыватель контейнеров (ВОК).

