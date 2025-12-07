Открыто движение по «Северному радиусу» Ростовского транспортного кольца
5 декабря открыта транспортная развязка на северном обходе Ростова-на-Дону в районе поселка Темерницкого.
Современная трехкилометровая развязка с двухуровневыми мостовыми переходами была построена за полтора года. Линейная длина объекта — 3,2 километра, но с учётом съездов — почти 6 километров. В состав развязки входят два искусственных сооружения: мост через балку и путепровод. Подрядчик выполнил переустройство коммуникаций. Было возведено земляное полотно, уложена дорожная одежда, обустроено освещение. На всем протяжении автодороги установлено барьерное ограждение.
Сложность нового участка заключалась в том, что все работы дорожники проводили в условиях действующей дороги с двухполосным движением и кольцом. Поэтому приходилось перестраивать транспортные потоки, делать объездные дороги, организовывать работы так, чтоб не создавать заторов.
Проект стал финальным звеном масштабной инфраструктурной программы, включающей ранее построенный мост через Ростовское море и другие транспортные объекты северного обхода.
Возведение «Северного радиуса» велось с привлечением казначейского инфраструктурного кредита. Новый пусковой комплекс призван существенно разгрузить магистрали, улучшить логистику и экологическую обстановку в Ростове-на-Дону.
Работа над созданием Ростовского транспортного кольца продолжается.
В дальнейших планах — реконструкция других участков северного обхода с объемом финансирования более 4 миллиардов рублей, а также строительство замыкающего элемента — второго этапа «Западной хорды».
