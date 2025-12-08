На Челябинском механическом заводе (АО «ЧМЗ», входит в Ассоциацию «Росспецмаш») состоялось открытие нового производственного цеха по выпуску специализированной техники. В торжественной церемонии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона осмотрел производственные площадки, ознакомился с технологическим процессом и пообщался с коллективом завода, подчеркнув стратегическую важность нового цеха для промышленного потенциала области в сфере машиностроения.

ЦСТ-3 (цех специальной техники) — это современный производственный комплекс полного технологического цикла, созданный для изготовления краноманипуляторных установок (КМУ) различной грузоподъемности и других востребованных видов техники.

Реконструкция цеха и запуск оборудования продолжались три года. Суммарно общие затраты в проект составили почти миллиард рублей и позволили создать современное производство, соответствующее последним требованиям промышленной индустрии. Сегодня в одном цехе площадью 12,5 тысяч кв. метров сконцентрированы заготовительный, сварочный, механообрабатывающий и сборочный участки, а также окрасочный комплекс и центр испытаний. Главной инновацией стала интеграция в техпроцесс роботизированного комплекса, обеспечивающего высокую точность и автоматизацию сварочных процессов.

Продукция цеха — современные модели краноманипуляторных установок (КМУ) грузоподъемностью 9-12 тонн. Техника, адаптированная для различных отраслей промышленности, комплектуется дополнительным оборудованием: монтажной люлькой, буром и другим навесным оборудованием. КМУ могут монтироваться на различные шасси с бортовой платформой, фургоны и седельные тягачи.

Генеральный директор АО «ЧМЗ» Петр Вагин отметил ключевые преимущества нового производства:

«Реализовав этот амбициозный проект, мы решаем сразу несколько задач: расширяем ассортимент конкурентоспособной техники, повышаем локализацию производства и снижаем зависимость от импортных комплектующих, повышаем доступность на рынке современной отечественной конкурентоспособной техники. Кроме того, новые мощности позволят нам выполнять заказы сторонних предприятий с индивидуальной доработкой машин под их потребности», — рассказал генеральный директор АО «ЧМЗ» Петр Юрьевич Вагин.

Ключевые характеристики нового цеха с полным циклом производства (от заготовительных операций до финальных испытаний готовой продукции): площадь производственного корпуса — 12 500 кв.м., максимальная грузоподъемность мостовых кранов — 10 тонн, высота до мостовых кранов — 11,0 метров, максимальные габаритные размеры составных узлов готовой продукции — 7,0×2,5×2,5 метров, максимальная масса узлов — 5,0 тонн, производственные возможности — до 400 единиц в год крупногабаритных изделий (деталей / узлов / техники).

В цехе развернуты: заготовительный и сварочный участки, центр механической обработки, окрасочный комплекс, сборочные и испытательные площадки, робототехнический комплекс для сварки средне- и крупногабаритных деталей.