UMG (компания «Тверской экскаватор» Группы входит в Ассоциацию «Росспецмаш») внедрила систему дистанционного управления по радиоканалу для специализированной техники. Она установлена и испытана на мульчере M280, а также на другой гусеничной и инженерной технике в сложнейших условиях на полигоне инжинирингового центра UMG. Система позволяет управлять всеми движениями машины, включая рабочее оборудование.

Система дистанционного управления реализована в партнерстве с ведущими российскими научными центрами по радиоэлектронике. Пульт ДУ компонуется индивидуально под каждый тип техники и работает на удалении до 1500 метров. Применение ретрансляторов и FPV-очков обеспечивает управление машиной на дальности более 20 км, при этом оператор может контролировать все рабочие процессы в режиме реального времени с использованием технологии машинного зрения.

Данное решение может применяться при эксплуатации техники в местах стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в зонах, где необходимо обеспечить безопасность оператора во время выполнения инженерных работ. Дистанционное управление техникой может выполняться с использованием защищенных каналов связи и шифрованных протоколов, также в качестве опции доступно управление по оптоволоконному каналу.

«Наша техника адаптирована к эксплуатации в самых суровых условиях, в том числе таких, где находиться оператору может быть небезопасно. Комплект дистанционного управления — отличное решение для таких ситуаций, он позволяет оперативно переоборудовать серийную машину в дистанционно управляемый комплекс», — отметил генеральный директор UMG Константин Николаев.

Система дистанционного управления может использоваться на всей технике производства UMG, ее монтаж на серийную машину занимает не более 2 часов.