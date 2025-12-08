В поселке городского типа Смышляевка Волжского района состоялось долгожданное открытие новой, современной поликлиники в составе Волжской районной клинической больницы Минздрава России. Новое медучреждение, расположенное в 23 км от областной столицы, призвано значительно повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей района.

Поликлиника спроектирована с учетом современных стандартов и принципов бережливого производства. Она включает в себя полный спектр услуг для всех категорий населения:

· Детское и взрослое отделения для комплексного обслуживания.· Женскую консультацию.· Отделение профилактики, где можно пройти диспансеризацию и профосмотры.· Современное рентгенологическое отделение, оснащенное цифровым маммографом и компьютерным томографом.· Отдельные стоматологические кабинеты для взрослых и детей.

Особое внимание уделено комфорту и доступности: в здании предусмотрены отдельные входные группы для детей и взрослых, а все помещения адаптированы для приема маломобильных пациентов, рассказали в Минздраве.

За первый день работы к поликлинике было прикреплено около 300 человек, а на сегодняшний момент — уже более 13 тысяч.