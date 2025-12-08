В Самарской области открылась современная поликлиника в Смышляевке
В поселке городского типа Смышляевка Волжского района состоялось долгожданное открытие новой, современной поликлиники в составе Волжской районной клинической больницы Минздрава России. Новое медучреждение, расположенное в 23 км от областной столицы, призвано значительно повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей района.
Поликлиника спроектирована с учетом современных стандартов и принципов бережливого производства. Она включает в себя полный спектр услуг для всех категорий населения:
· Детское и взрослое отделения для комплексного обслуживания.· Женскую консультацию.· Отделение профилактики, где можно пройти диспансеризацию и профосмотры.· Современное рентгенологическое отделение, оснащенное цифровым маммографом и компьютерным томографом.· Отдельные стоматологические кабинеты для взрослых и детей.
Особое внимание уделено комфорту и доступности: в здании предусмотрены отдельные входные группы для детей и взрослых, а все помещения адаптированы для приема маломобильных пациентов, рассказали в Минздраве.
За первый день работы к поликлинике было прикреплено около 300 человек, а на сегодняшний момент — уже более 13 тысяч.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1