В механическом цехе предприятия ОСК Севмаш проведена замена четырех мостовых кранов. Обновление оборудования ведется за счет собственных средств по программе модернизации Объединенной судостроительной корпорации.

Четыре мостовых двухбалочных электрических крана грузоподъемностью пять тонн в механическом цехе 8 Севмаша смонтированы и готовы к эксплуатации. Оборудование без кабины крановщика, перемещается при помощи радиоуправления. Персонал подобран и обучен.

Краны будут задействованы в операциях на механических участках цеховых пролетов. Введение нового оборудования в строй сократит время проводимых операций по погрузке-разгрузке и перемещению грузов.

В механическом цехе 8 предприятия ОСК Севмаш 26 мостовых кранов. Планируется, что постепенно они будут выводиться из эксплуатации и заменяться более современными.

Ранее новое крановое оборудование поступило в корпусно-сварочное производство, а также на достроечные набережные Севмаша.