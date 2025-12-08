MAX
2 дня назад 332
Великоросс Видеоблог

Как изменился Зеленоградск за 15 лет? Большой обзор

Зеленоградск — город-курорт в Калининградской области Российской Федерации, административный центр Зеленоградского района (муниципального округа)

00:07 Таблетка для памяти

01:05 Город

02:08 Благоустройство и реставрация

06:05 Жилые комплексы

09:10 Соцобъекты, гостиницы, ТРЦ

11:27 Улицы, транспортная инфраструктура

13:26 Частный сектор (вид с улиц и спутниковые снимки)

14:31 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет»

Комментарии 3

  • Нет аватара termometrix09.12.25 09:51:28

    Было бы хорошо также сделать обзоры по таким городам, как Псков, Кострома,Ярославль Иваново,Владимир, Великий Новгород, Махачкала,Дербент, Саратов, Барнаул, Благовещенск, Горно-Алтайск, Биробиджан,Магадан и другие.

    #1309727
    • Нет аватара DimaY09.12.25 10:56:16

      РБС делает обзоры на разные города, есть например Якутск и Петропавловск-Камчатский, Уфа, Южно-Сахалинск, Тюмень и много других. Первым городом был Красноярск, но часть роликов была удалена ютубом, насколько я понимаю.

      #1309729
  • Эдуард Вольский Эдуард Вольский09.12.25 23:09:02

    Вау, круто. Молодцы местные власти!!!

    #1309770