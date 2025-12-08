Как изменился Зеленоградск за 15 лет? Большой обзор
Зеленоградск — город-курорт в Калининградской области Российской Федерации, административный центр Зеленоградского района (муниципального округа)
00:07 Таблетка для памяти
01:05 Город
02:08 Благоустройство и реставрация
06:05 Жилые комплексы
09:10 Соцобъекты, гостиницы, ТРЦ
11:27 Улицы, транспортная инфраструктура
13:26 Частный сектор (вид с улиц и спутниковые снимки)
14:31 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет»
