ТМХ сертифицировал штабной вагон габарита Т — Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит состав ТМХ) получил сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного Союза 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава» на одноэтажный пассажирский штабной вагон габарита Т модели 61-4535.

По сравнению с серийными вагонами габарита 1-ВМ штабной вагон габарита Т на 73 см длиннее (25,6 м) и на 28 см шире (3,8 м). Изменение размеров кузова вагонов позволило инженерам-конструкторам переосмыслить подход в компоновке внутреннего пространства вагона. В нем появилось багажное отделение с полками-трансформерами и кухня, оборудованная всем необходимым, чтобы обеспечить горячим питанием пассажиров всего поезда. Пассажирские вагоны локомотивной тяги габарита Т создаются в России впервые — прежде он использовался только для проектирования моторвагонного подвижного состава.

В новом штабном вагоне находятся два четырехместных купе, бытовое помещение и душевая.

При разработке модели 61-4535 были учтены пожелания, связанные с повышением комфорта в пути для людей с ограниченными возможностями здоровья. В новом вагоне два специализированных просторных купе. Каждое из них рассчитано на маломобильного пассажира и его сопровождающего. В нетормозном конце вагона размещены два санитарных узла, один из которых для маломобильных пассажиров.

Среди технических новинок вагона — кондиционер с увеличенной холодопроизводительностью для возможности регулирования температуры воздуха отдельно в каждом купе; подъемное устройство с увеличенной платформой и телескопической конструкцией для удобства в работе, позволяющее поднять коляску с низкой платформы. Система информирования пассажиров теперь включает информационный дисплей в каждом купе с отображением температуры, громкости звука, текущего времени и занятости санитарных узлов и душевой.

Одна из главных функций штабных вагонов в пассажирских поездах — синхронизация и управление системами жизнеобеспечения всех вагонов состава. Вагон модели 61-4535 позволяет управлять как новыми, так и одноэтажными пассажирскими вагонами предыдущей серии, которые выпускаются с 2019 года.

Штабной вагон 61-4535 стал продолжением проекта создания и организации выпуска инновационных вагонов увеличенного габарита. Он реализуется в рамках инвестиционной программы с государственной поддержкой и при софинансировании банка ВЭБ.РФ.

На купейный вагон габарита Т (мод. 61-4533) ТВЗ получил сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза в мае 2025 года. Впервые оба вагона были представлены общественности в августе 2025 года на Международном салоне техники и технологий «PRO//Движение.Экспо».