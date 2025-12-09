В шахту реактора ЛАЭС-2 опустили многотонную стальную защиту
На строящемся третьем энергоблоке Ленинградской АЭС-2 состоялся ответственный этап монтажа. В реакторную шахту установили ферму-консоль — мощную стальную конструкцию, которая станет частью системы пассивной безопасности.
Эту сложную сборку, которую заранее сварили из двух полуколец и оснастили трубопроводами и опорами, аккуратно опустили на место поверх корпуса так называемой «ловушки расплава». Операция заняла 12 часов, рассказали в Росатом.
«На следующем этапе ферму-консоль дополнят необходимыми трубопроводами и датчиками контроля температуры, — пояснил Константин Худяков, директор программы по объектам Ленинградской АЭС концерна „ТИТАН-2“. — После этого внутренние секции фермы-консоли забетонируют. Во время эксплуатации энергоблока она будет защищать персонал и строительные конструкции шахты реактора от воздействия повышенной температуры и нейтронного и гамма-излучения. Последний элемент устройства локализации расплава, нижняя плита, займет свое место в шахте реактора к началу лета следующего года».
Ферма-консоль — ключевой, но не последний элемент системы. Нижняя плита, которая завершит монтаж уникального устройства локализации, займёт своё место в шахте реактора уже к лету следующего года.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0