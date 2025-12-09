Трансмашхолдинг завершил поставку вагонов метро Минскому метрополитену по контракту 2025 года
Метровагонмаш отправил в Минск заключительную партию вагонов «Минск-2024» в 2025 году. За два года столица Беларуси получила 48 современных вагонов.
Новые составы уже работают на Зеленолужской линии, а скоро выйдут и на Автозаводскую. После испытаний четыре поезда 2025 года постройки начнут перевозить пассажиров от «Каменной горки» до «Могилевской».
Поезда созданы специально для Минска:
🔽комфортный климат с обеззараживанием воздуха;
🔽низкий уровень шума;
🔽зарядки USB и информационные экраны;
🔽широкие двери и сквозные переходы;
🔽улучшенная эргономика для пассажиров и машиниста.
«ТМХ не только участвует в обновлении парка Минского метрополитена, но и внедряет инновационные цифровые решения: бортовые системы безопасности и автоведения, системы микропроцессорной и диспетчерской централизации автоматизированного управления линиями метро. Использует белорусские компоненты для подвижного состава. Всё это позволяет развивать технологическое сотрудничество в рамках союзного государства, создает условия для повышения транспортной мобильности населения и нашего экспортного потенциала» — подчеркнул директор по развитию городского транспорта АО «ТМХ» Роман Миронов.
Метровагонмаш поставляет вагоны для Минского метро с 1984 года. Сегодня в столице Беларуси работает более 300 вагонов российского производства.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1