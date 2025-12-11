В Северске на площадке первого в мире инновационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 стартовал ключевой монтажный этап. Специалисты начали установку четырёх гигантских оболочек, которые сформируют периферийную полость будущего реактора.

Каждое из этих металлических изделий, созданных на заводах машиностроительного дивизиона «Росатома», по размерам сопоставимо с пятиэтажным домом, а их совокупная масса превышает 1000 тонн. Для их точного позиционирования используется мощный строительный кран «Либхер».

«После установки элементы периферийной полости реактора будут соединены с уже смонтированной оболочкой центральной полости и образуют замкнутый контур для циркуляции свинцового теплоносителя. Внутри этого контура впоследствии будут размещены парогенераторы, главные циркуляционные насосы, системы очистки теплоносителя и другое внутрикорпусное оборудование», — отметил директор энергоблока БРЕСТ-ОД-300 энергокомплекса Сибирского химкомбината Иван Бабич.

Данный этап знаменует переход от общестроительных работ к созданию самого «сердца» реакторной установки — её первого контура. Проект БРЕСТ-ОД-300, реализуется в рамках стратегического направления «Росатома» по созданию замкнутого ядерного топливного цикла.