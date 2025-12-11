На стройплощадке автомобильного моста через реку Витим готовы береговые опоры
Строительство моста через реку Витим идёт полным ходом в соответствии с утвержденным планом-графиком. На сегодняшний день успешно завершено сооружение двух важнейших конструктивных элементов: береговой опоры со стороны посёлка Витим и опоры со стороны посёлка Бисяга. Строительство моста бодайбинцы ждали еще с советских времен. Он имеет стратегическое значение для Бодайбинского района, поскольку будет связывать его с «большой землей». Сейчас грузы с железнодорожной станции Таксимо туда поступают паромами, а во время ледостава и ледохода этой возможности нет. Когда мостовой переход будет сдан в эксплуатацию, наладится надежная круглогодичная транспортная связь между населёнными пунктами, что будет способствовать социально-экономическому развитию территории.
