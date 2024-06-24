Главгосэкспертиза утвердила проект строительства моста через Витим

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Необходимость строительства моста через Витим на севере Иркутской области назрела давно, об этом я рассказывал в своих статьях «Малые города Приангарья (часть 2) » и «Развитие Сибири (часть 7) ». Теперь этот проект вышел на совершенно новый этап, главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение на проект строительства мостового перехода через реку Витим на автомобильной дороге «Таксимо-Бодайбо» в Бодайбинском районе Иркутской области. Новости из Бодайбо поступают всё чаще, и теперь только в позитивном ключе…

Отсутствие моста через Витим — давняя и болезненная тема для бодайбинцев. Сейчас там есть только паромная переправа в летний период и ледовая в зимний. В советское время уже начинали строить мост, но ввиду политических процессов конца 80-х-начала 90-х годов стройка была заморожена. После были безрезультатные попытки реанимировать стройку. Надежда появилась, когда к теме строительства моста подключилась золотодобывающая компания «Полюс».

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Проектное решение моста было согласовано внутри правительства региона. Проект планировки утвердила служба архитектуры Иркутской области. И затем его передали в Главгосэкспертизу. Мост через Витим уникальное сооружение. Пролётная часть моста — 414 м, подходы составляют до 6 км. Проектная стоимость строительства моста в ценах 2 квартала 2023 года составляет порядка 10 млрд рублей.

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Бодайбо имеет все шансы, наряду с Усть-Кутом , стать ещё одним новым промышленным центром Сибири, здесь уже строится новый аэропорт и ведётся разработка золоторудного месторождения «Сухой Лог ».

Строительство аэропорта © www.ogirk.ru

Строительство аэропорта © www.ogirk.ru

Это, безусловно, важная веха в истории. Строительство моста и аэропорта положительно скажется на развитии золотодобывающей отрасли, а главное, позволит сделать территорию более доступной. Наступят времена, когда территория Патомского нагорья уже не будет такой отдалённой…

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