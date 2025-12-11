Комплексную работу по модернизации, автоматизации процессов на «Тюменьремдормаше» ведут с 2019 года. Здесь успели воспользоваться льготами по региональной лизинговой программе. В арсенале завода появился итальянский станок, способный резать металл до 8 мм толщиной. Недавно запущен комплекс из роботов и автоматических линии из Японии, Австрии, Канады, а сейчас монтируют роботизированный станок для лазерной резки металла и сварки опор освещения.

Мощность цеха резки с итальянским станком достигла 65 тысяч тонн металлопроката в год. Это больше, чем было раньше. Темпы нарастили серьезные. Заказчики отовсюду: от Владивостока до Калининграда, и страны СНГ. Сырье поступает из разных комбинатов — Северсталь, ММК, другие.

Новый роботизированный комплекс сможет выпускать два типа продукции: фундамент опоры диаметром от 180 до 325 миллиметров и конуса погружных свай такого же диаметра. Он работает пока в одну смену, планируется в три. Благодаря этому комплексу будет существенная экономия — затраты на производство изделий снизятся на 10 процентов.

Мощность монтируемого станка — три тысячи гигаватт, он может резать металл от одного до 60 миллиметров. Новая установка позволит уменьшить ручной труд и затраты на производство. Благодаря этому снизится стоимость продукции и станет более конкурентной на рынке, экономически выгодной для покупателей.

Роботы позволяют заводу решать кадровый вопрос. Всего 450 человек трудятся в шести цехах. На сегодня есть потребность в инженерах, конструктах и рабочих. «Тюменьремдормаш» более 20 лет является главным поставщиком продукции для создания дорожной инфраструктуры. Ограждения, опоры освещения, дорожные знаки, остановки выпускают в цехах предприятия.