Судно на подводных крыльях «Генерал Панфилов» прошло все пусконаладочные работы и технические испытания, длившиеся более месяца. После приемки судно было передано Саратовской области.

В ближайшее время новое судно будет доставлено в Балаково, где встанет на зимнюю стоянку. С открытием навигации 2026 года «Генерал Панфилов» выйдет на регулярные рейсы по Волге, присоединившись к уже работающим на линии судам, сообщает Telegram-канал Володин Саратов.

Пассажирские речные перевозки были возрождены спустя 30 лет в Саратовской области благодаря поддержке спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

Два «Валдая 45Р», названных именами Юрия Гагарина и Петра Столыпина, в период навигации 2025 года перевезли порядка 28 тыс. пассажиров по маршруту Саратов-Балаково.

Торжественный спуск на воду нового скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» состоялся на производственном комплексе «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» в Чкаловске 30 октября 2025 года. Оно названо в честь героя Великой Отечественной войны, уроженца Саратовской области Ивана Панфилова.