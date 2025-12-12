MAX
Досрочный пуск блока Калининской АЭС даст дополнительно 148 млн кВтч

На Калининской атомной станции успешно завершился плановый средний ремонт третьего энергоблока. Пусковые операции проведены с опережением графика, что позволило включить блок в сеть на неделю раньше срока.

Оптимизация ремонтной кампании обеспечит энергосистему дополнительными 148 миллионами киловатт-часов электроэнергии. Это эквивалентно месячному энергопотреблению сотен тысяч жителей, что вносит вклад в надежность энергоснабжения региона в осенне-зимний период, сообщает Ростатом.

    148 миллионами киловатт-часов электроэнергии


    Это даже не мелочь.А микро-мелочь.

      Курочка по зернышку… По моему хорошая новость.

