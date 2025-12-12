ТВЗ обновляет парк техники
Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в ТМХ) обновляет парк техники: в рамках инвестпрограммы при поддержке КИП-ВЭБ.РФ была закуплена новая снегоуборочная машина.
Это позволит значительно повысить скорость и качество уборки территории от снега и наледи, обеспечить бесперебойное транспортное и пешеходное движение между цехами и подразделениями в зимний период, снизить риски, связанные с последствиями снегопадов.
Ключевые преимущества новой снегоуборочной машины:
— Высокая производительность: большая ширина захвата и высота очищаемого слоя
— Автономность и мобильность: собственный ход с двумя скоростными режимами, высокая скорость буксировки в составе поезда, возможность преодоления уклонов
Обновление парка техники является важной частью стратегии по созданию безопасных и комфортных условий труда для всех сотрудников завода.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0