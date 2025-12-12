12 декабря на людиновской площадке ОЭЗ «Калуга» состоялось официальное открытие нового высокотехнологичного завода связующих материалов и Центра дизайна ГК «Ультрадекор». Это второе производство группы, введенное в эксплуатацию в регионе в текущем году.

Проект предусматривает выпуск 216 тыс. тонн связующих материалов в год. Фактический объем инвестиций составил 6,87 млрд рублей. Центр дизайна, открытый в структуре производства, будет заниматься разработкой новых решений для деревообработки.

Открытие нового завода — еще один шаг в создании технологической цепочки промышленного кластера полного цикла. На людиновской площадке ГК «Ультрадекор» последовательно созданы пять очередей, включающих производство МДФ, декоративной бумаги, слоистых пластиков, печать и импрегнацию, а также выпуск плит ДСП. На производстве занято более тысячи сотрудников. В апреле 2025 года здесь введена в эксплуатацию крупнейшая в мире линия по производству плит ДСП.

Общий объем инвестиций ГК «Ультрадекор» в развитие калужского проекта 79 млрд рублей.