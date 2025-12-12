В Калининграде запустили крупную линию по выпуску натуральных соков
В Калининграде запустили новую линию по производству натуральных соков.
Один из ведущих производителей питьевой воды в области — ООО «Балтийский парус» — планирует выпускать не менее 3 млн упаковок сока ежемесячно.
Натуральный сок будет выпускаться под брендом «Балтийский фреш». В ассортименте — популярные вкусы: яблочный, вишневый, апельсиновый и томатный.
Компания планирует производить сок в двух форматах: в упаковке по 200 мл. и по 1 литру.
«Балтийский парус» начал работать в 1992 году. Помимо соков на заводе выпускают питьевую воду, квас и лимонады.
