В Усть-Лабинске расширили производство консервированных грибов
В Краснодарском крае, на грибном комплексе «Кирпильский» в Усть-Лабинске, запущена вторая очередь консервного завода. Новое производство позволит значительно увеличить выпуск консервированной продукции.
На реализацию этого этапа было направлено почти 840 миллионов рублей инвестиций. Запуск линии создал 40 новых рабочих мест для жителей района, отметили в администрации Краснодарского края.
Особенность проекта — применение современных ресурсосберегающих технологий. Производство организовано по замкнутому циклу, что повышает его эффективность и минимизирует воздействие на окружающую среду. Существенную поддержку оказало краевое Агентство по привлечению инвестиций, помогшее предприятию значительно сократить затраты на технологическое присоединение к электросетям.
