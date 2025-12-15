Четыре корпуса для водородного поезда готовы и ждут отправки на Демиховский машиностроительный завод. Их сделали в Твери, в цехах вагоностроительного завода.

Два корпуса — для головных вагонов, еще два — для вагонов, где будет удобно пассажирам с ограниченной мобильностью. Сваривали их параллельно с обычными заказами, качество проверили, рассказали в ТМХ.

Это часть проекта по созданию поезда, который сможет ездить там, где нет электрических проводов, и не оставлять за собой выхлопа. В работе над ним участвуют несколько заводов и инженерный центр ТМХ.

Пока кузова готовы к финальной сборке, в Твери делают детали для силовой секции, где разместится двигательное оборудование. Следом займутся новыми тележками — их раму и колеса уже испытывают.

Когда весь состав соберут, его ждут испытания. Нужно будет получить сертификат, который разрешит эксплуатацию на железных дорогах.