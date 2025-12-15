«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) приняла судно на воздушной подушке (СВП) проекта 23730 «Волжский», построенное по программе, реализуемой при поддержке Минпромторга России. Об этом говорится в сообщении лизинговой компании от 12 декабря.

Напомним, разработчиком проекта и строителем СВП выступает нижегородское АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева». Контракт на строительство судна был подписан в 2022 году в рамках реализации программы ГТЛК с госфинансированием.

Проект 23730 «Волжский» — первое судно на воздушной подушке в современной истории «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», созданное на базе собственного проекта. Судно рассчитано на 25 пассажиров и может использоваться круглый год на воде, снегу и грунте. Скорость хода — до 65 км/ч, дальность — до 900 км.