Судно на воздушной подушке «Волжский» передано заказчику
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) приняла судно на воздушной подушке (СВП) проекта 23730 «Волжский», построенное по программе, реализуемой при поддержке Минпромторга России. Об этом говорится в сообщении лизинговой компании от 12 декабря.
Напомним, разработчиком проекта и строителем СВП выступает нижегородское АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева». Контракт на строительство судна был подписан в 2022 году в рамках реализации программы ГТЛК с госфинансированием.
Проект 23730 «Волжский» — первое судно на воздушной подушке в современной истории «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», созданное на базе собственного проекта. Судно рассчитано на 25 пассажиров и может использоваться круглый год на воде, снегу и грунте. Скорость хода — до 65 км/ч, дальность — до 900 км.
