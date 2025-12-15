Пограничный корабль «Холмск» проекта 22120 передали заказчику
На пограничном корабле «Холмск» проекта 22120 подняли флаг пограничной службы ФСБ РФ. Он стал последним судном в серии.
Таким образом, Береговой охраной Пограничный службы ФСБ России успешно реализована постройка серии из 12 пограничных патрульных кораблей проекта 22120.
Водоизмещение корабля — около 1300 тонн, максимальная скорость — не менее 18 узлов, дальность плавания — около 8000 миль, автономность — до 30 суток. Ледовый класс позволяет преодолевать льды толщиной 0,6 метра.
Проект перенес значительные изменения и усовершенствования. На последнем корпусе уже установлено вооружение, которое вполне успешно может работать как против БЭК, так и против БПЛА противника.
Оптико-электронная система управления стрельбой корабельной артиллерии «СП-520», корабельной автоматической артиллерийской установки АК-306, на испытаниях, обнаружила и взяла на сопровождение воздушную цель на дальности 12 км. А четыре пулемета 6П50 «Корд» 12,7 мм — это отличное средство уничтожения БЭК.
