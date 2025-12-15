MAX
В России запущено первое полномасштабное производство аккумуляторов⁠

© atommedia.online

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (АО «ТВЭЛ») ввёл в опытно-промышленную эксплуатацию первое в стране предприятие полного цикла по выпуску литий-ионных накопителей энергии. Производство, расположенное в Неманском районе Калининградской области, получило неофициальное название «гигафабрика» из-за своей проектной мощности — 4 гигаватт-часа аккумуляторов в год.

Новое предприятие — уникальный для России проект, охватывающий всю производственную цепочку: от сырья для химии ячеек до сборки готовых батарейных модулей. Его мощность эквивалентна производству примерно 50 тысяч тяговых аккумуляторов для электромобилей ежегодно.

«Запуск Калининградской „гигафабрики“ — это промышленный прорыв для России и огромный вклад в фундамент национального технологического суверенитета. Накопители энергии — это сквозная технология в портфеле новых неядерных бизнесов „Росатома“, которая позволяет формировать целые производственные цепочки и продуктовые экосистемы. Это одновременно и цепочка производства литиевой продукции от добычи природного сырья до утилизации отработавших батарей, и промышленная кооперация по новому бизнес-направлению „Электромобильность“. Несмотря на то, что „гигафабрика“ — уникальное для страны предприятие, она была построена и введена в запланированный срок, в том числе благодаря эффективным мерам господдержки со стороны Калининградской области, Минпромторга России и институтов развития», — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Как рассказали в Росатом, продукция завода будет применяться в самых разных сферах: от электротранспорта и спецтехники до систем резервного питания и сглаживания нагрузки в энергетике. По прогнозам, российский рынок накопителей энергии к 2030 году может вырасти до 20-30 ГВт*ч.

Строительство объекта началось в 2022 году и было завершено в запланированные сроки. Параллельно «Росатом» уже приступил к возведению второй аналогичной «гигафабрики» в Новой Москве, ввод которой намечен на 2026 год.

Источник: atommedia.online

  • Badassgoliath Badassgoliath15.12.25 18:31:59
    Новое предприятие — уникальный для России проект, охватывающий всю производственную цепочку: от сырья для химии ячеек до сборки готовых батарейных модулей


    Другое дело! Вот это я понимаю — импортозамещение с локализацией.

  • Nelton Nelton15.12.25 18:56:12

    Крупнейший проект по инвестициям в этом году. 55 млрд вроде заявлялось.
    (Если не брать ресурсно-полуфабрикатные).

    Отредактировано: Nelton~18:56 15.12.25
  • Нет аватара Алексей Растригин15.12.25 19:32:55

    (голосом Гадкого Грю) вопрос! Калининградская область в нынешнее время — самая логистически удобная и долговременно безопасная область для размещения гигантского и уникального российского производства?    

  • Нет аватара Scooter15.12.25 20:54:42

    90% работ будут выполнять роботы, и при этом 1200 человек.
    Завод построен на востоке области, что очень позитивно, тк работы там немного, вся активность обычно в западной части, ближе к областному центру. И как говорят, завод стал «пылесосом» трудоспособного населения в той части области. Это позитивно, тк народ на заработки перемещается ближе к Калининграду. Сам хотел там работать, да живу в Калининграде, ездить 2 часа туда и столько же обратно не получится.

  • Нет аватара Spoonout15.12.25 23:32:49

    Меня тоже удивляет размещение в Калининградской области.
    Опять развиваем окраины?
    Мало нам прибалтик, станов, армении и прочих грузий?

    ИЛ86 в Ташкенте? И где оно теперь? А могло бы быть например в Челябинске.
    А никто не помнит такие авто Колхида? И правильно, там безмерное бабало слито в карман местных бандосов.

    • Нет аватара DimaY16.12.25 00:37:06

      Попробуйте ответить на вопрос: «Почему у Вас такой низкий рейтинг на этом сайте?"

      А строительство университетского кампуса на острове Русский у Вас тоже изжогу вызывает? Окраина же…

      А Вы точно из Челябинска?

      • Нет аватара exVHM.ru16.12.25 07:55:46
        Почему у Вас такой низкий рейтинг на этом сайте?


        Сайт СУН — хорош, но истина важнее.

    • Нет аватара garpini16.12.25 01:13:41

      Ответ на поверхности, почему в Питере полно автозаводов, потому что морем удобно комплектующие подвозить, Думаю здесь та же история, пилотный проект от импорта так же зависел, Но сейчас будут строить в Новой Москве, а значит импортозамещение работает

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski15.12.25 23:43:38

    Калининградская область это РОССИЯ — точно такая как Челябинск. Ни меньше ни больше.
    Фабрика впрочем построена на месте недостроенной АЭС, что во многом обьясняет выбор места.
    Впрочем это не единстенная такая фабрика Росатома.

