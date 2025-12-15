Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (АО «ТВЭЛ») ввёл в опытно-промышленную эксплуатацию первое в стране предприятие полного цикла по выпуску литий-ионных накопителей энергии. Производство, расположенное в Неманском районе Калининградской области, получило неофициальное название «гигафабрика» из-за своей проектной мощности — 4 гигаватт-часа аккумуляторов в год.

Новое предприятие — уникальный для России проект, охватывающий всю производственную цепочку: от сырья для химии ячеек до сборки готовых батарейных модулей. Его мощность эквивалентна производству примерно 50 тысяч тяговых аккумуляторов для электромобилей ежегодно.

«Запуск Калининградской „гигафабрики“ — это промышленный прорыв для России и огромный вклад в фундамент национального технологического суверенитета. Накопители энергии — это сквозная технология в портфеле новых неядерных бизнесов „Росатома“, которая позволяет формировать целые производственные цепочки и продуктовые экосистемы. Это одновременно и цепочка производства литиевой продукции от добычи природного сырья до утилизации отработавших батарей, и промышленная кооперация по новому бизнес-направлению „Электромобильность“. Несмотря на то, что „гигафабрика“ — уникальное для страны предприятие, она была построена и введена в запланированный срок, в том числе благодаря эффективным мерам господдержки со стороны Калининградской области, Минпромторга России и институтов развития», — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Как рассказали в Росатом, продукция завода будет применяться в самых разных сферах: от электротранспорта и спецтехники до систем резервного питания и сглаживания нагрузки в энергетике. По прогнозам, российский рынок накопителей энергии к 2030 году может вырасти до 20-30 ГВт*ч.

Строительство объекта началось в 2022 году и было завершено в запланированные сроки. Параллельно «Росатом» уже приступил к возведению второй аналогичной «гигафабрики» в Новой Москве, ввод которой намечен на 2026 год.