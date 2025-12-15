Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» запустил производство фасованного комбикорма для розничной продажи. Теперь высококачественные корма, приготовленные из собственного сырья, будут доступны владельцам личных подсобных хозяйств и фермерам.

Производство комбикормов включает полный цикл: от выращивания и переработки зерна до изготовления, фасовки и отгрузки. Всё — под контролем одного производителя. Это гарантирует выпуск сбалансированного и безопасного комбикорма, который напрямую формирует здоровье и продуктивность животных.Первыми в розничный ассортимент вошли корма для свиней и кур. В планах — расширение линейки для КРС, кроликов и рыб.

«Сибагро» также выпускает БВМК и премиксы, разработанные специалистами-животноводами. При этом возможно сделать индивидуальный подбор рецептур под нужды конкретного хозяйства.

«Этот шаг стал возможным благодаря нашей уникальной экспертизе, опыту и принципиальному подходу к качеству. Мы предлагаем рынку не новый, а проверенный временем продукт, рецептуры которого мы десятилетиями оттачивали для собственного поголовья», — сообщил Денис Пичугин, главный технолог по кормам Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро».