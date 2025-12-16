Московский автомобильный завод «Москвич» начал производство кроссоверов М70 и М90
«Москвич» приступил к изготовлению двух новых кроссоверов — M70 и M90, которые ознаменуют старт обновленной продуктовой линейки под индексом «М».
Машины будут нести на себе специально разработанную эмблему, стилизованную под зубец кремлевской стены.
По информации представителей производителя, запуск моделей M70 и M90 является частью долгосрочной стратегии по развитию возрождаемого бренда. Производство организовано на собственной площадке предприятия.
Кроссовер M70 предлагается с силовыми агрегатами объемом 1,5 и 2,0 литра, в то время как для M90 заявлен только 2,0-литровый двигатель. Оба автомобиля получат девятидиапазонную автоматическую коробку передач. Привод у старшей модели M90 — полный, а у M70 на начальном этапе — передний, однако в перспективе планируется освоить и его полноприводную модификацию.
