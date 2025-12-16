MAX
На пензенском молочном комбинате открыт новый цех

Фреоновая холодильная установка разместилась на территории молочного комбината на площади около 500 кв. метров. Внутри компрессорный цех по производству ледяной воды напоминает огромный компрессор холодильника.

Общий объем инвестиций в проект составил 290 миллионов рублей. Из них около 3,7 миллионов рублей было направлено на проектирование, остальные средства — на строительство и оборудование.

Также в рамках стратегии развития комбината заложен фундамент нового склада площадью 1300 квадратных метров, строительство которого планируется завершить во втором квартале 2026 года. Для выхода на полную мощность предприятие рассматривает и дальнейшее расширение складских мощностей.

«Качество — наш главный приоритет, а для переработки молока критически важен промышленный холод. Поэтому мы инвестировали в строительство компрессорного участка по производству ледяной воды. Это обеспечит стабильные температурные режимы на всех этапах: от приемки сырья до хранения готового продукта. Ледяная вода — наиболее эффективный и безопасный способ охлаждения в закрытом контуре, позволяющий добиться требуемой температуры в +0,5 градуса Цельсия», — пояснил директор предприятия Роман Коржов .

Источник: riapo.ru

