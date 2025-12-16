Фреоновая холодильная установка разместилась на территории молочного комбината на площади около 500 кв. метров. Внутри компрессорный цех по производству ледяной воды напоминает огромный компрессор холодильника.

Общий объем инвестиций в проект составил 290 миллионов рублей. Из них около 3,7 миллионов рублей было направлено на проектирование, остальные средства — на строительство и оборудование.

Также в рамках стратегии развития комбината заложен фундамент нового склада площадью 1300 квадратных метров, строительство которого планируется завершить во втором квартале 2026 года. Для выхода на полную мощность предприятие рассматривает и дальнейшее расширение складских мощностей.

«Качество — наш главный приоритет, а для переработки молока критически важен промышленный холод. Поэтому мы инвестировали в строительство компрессорного участка по производству ледяной воды. Это обеспечит стабильные температурные режимы на всех этапах: от приемки сырья до хранения готового продукта. Ледяная вода — наиболее эффективный и безопасный способ охлаждения в закрытом контуре, позволяющий добиться требуемой температуры в +0,5 градуса Цельсия», — пояснил директор предприятия Роман Коржов .