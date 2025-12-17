Крупный холодильный складской комплекс построен в Тюмени
Строительство холодильного складского комплекса площадью 22 тыс. кв. метров завершила компания «СТРОЙТЭК» из по ул. Велижанский тракт в Тюмени. Первые две очереди действуют с декабря 2024 и октября 2025 года. Третью запустят в первом квартале 2026 года. Общий объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей. Это мультитемпературный комплекс, который состоит из 13 блоков. Первая очередь полностью заарендована. Из температурных складов Тюмени именно объектов такого класса и площади на рынке нет. Комплекс эффективен благодаря тому, что высота потолков 14 метров, это позволяет хранить продукты до семи уровней. Ёмкость холодильного комплекса — более 40 тыс. мест хранения. После полного ввода здесь смогут обрабатывать более 3 тыс. тонн грузов в сутки. Реализация инвестиционного проекта открывает перспективы для оптимизации логистических потоков из Центрального, Уральского, Сибирского округов в Тюменскую область, в том числе в Югру и на Ямал. Более 300 рабочих мест будет создано в комплексе с запуском на полную мощность. Первые 100 человек уже трудятся.
