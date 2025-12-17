На заводе «Метровагонмаш» в Мытищах запустили новое высокотехнологичное оборудование. Оно станет основой для производства вагонов метро с повышенным уровнем локализации. На модернизацию было направлено 3,7 млрд рублей. Главная задача — наладить собственный, «суверенный» выпуск вагонов метро, включая производство ключевых компонентов.

В 2025 году для механосборочного цеха № 416 приобрели 16 современных станков с ЧПУ. Среди них — фрезерно-расточные и токарные обрабатывающие центры, шлифовальные станки. Также в цехах появился универсальный стенд для сварки кузова вагона и линейный трансбордер.

Это не просто замена старых станков, а переход предприятия на качественно новый уровень.

Закупка ведется в рамках масштабной программы с 2023 года при поддержке государства и институтов развития. Ранее завод уже получил лазерные резаки, новые сварочные установки, подъемники и другую технику, рассказали в ТМХ.