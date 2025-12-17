MAX
1 день назад 600
artal Транспорт, спецтехника и логистика

«Урал» начал продавать новый грузовик 4×4

© s.auto.drom.ru

Автозавод «Урал» добавил в свой продуктовый каталог новый грузовик с колесной формулой 4×4, он называется Урал-80.

Новинку последние несколько лет возили по выставкам, под конец 2025 года она получила статус серийного продукта. На официальном сайте «Урала» появилась страница с «восьмидесяткой», из каталога следует, что производитель предлагает три основные версии машины: 1) бортовая, 2) шасси под надстройку, 3) вахтовый автобус.

Вездеход укомплектован новыми ведущими мостами собственной разработки автозавода. Грузоподъемность — 4 тонны, на 1,5 тонны больше, чем у Садко Next, и на тонну больше, чем у почившего в бозе ЗИЛ-4327 4×4 («Бычок"-вездеход). В некоторых версиях машина может перевозить до 6,7 тонны грузов.

В движение автомобиль приводит 4-цилиндровый 5,1-литровый турбодизель ЯМЗ-535, его мощность — 240 л.с., крутящий момент — 900 Нм.

Коробка передач 5-ступенчатая, механическая. Есть блокировка межосевого дифференциала и понижающий ряд.

Урал-80 имеет оригинальное «оперение» кабины — оно укорочено относительно привычного Урала Некст. Передний свес на 210 мм меньше, чем у Некста, благодаря чему нижний угол обзора увеличен на 20%.

Цены на новинку автозавод предоставляет по запросу.

https://uralaz....models/ural-80/

Источник: news.drom.ru

Комментарии 1

  • Нет аватара Алексей Растригин17.12.25 20:19:55
    Грузоподъемность — 4 тонны… В некоторых версиях машина может перевозить до 6,7 тонны грузов


    Если имеется в виду, что запас грузоподъемности полноприводного шасси составляет более 6,5 тонн — то конечно, тут только          
    Но и с прицепом грузоподъемностью 2,5 т — тоже хорошо будет    

