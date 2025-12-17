«Росатом» поставил новое ядерное топливо для исследовательского реактора в Узбекистане
Топливный дивизион «Росатома» выполнил поставку модифицированного ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ в Институте ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан.
Новое топливо на основе плотного урана и уран-силицидных композиций произведено на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК). Оно предназначено для замены ранее использовавшихся стандартных кассет ИРТ-4М и обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. Более высокая концентрация делящегося материала позволяет увеличить продолжительность работы реактора между перезагрузками топлива.
Реактор ВВР-СМ является важным научным инструментом. На нём проводятся исследования в области ядерной физики и радиационного материаловедения, осуществляется облучение минералов, производство радиоизотопов для медицинских и промышленных нужд, а также выполняется активационный анализ, рассказали в Росатом.
