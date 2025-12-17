MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 89
Bionysheva_Elena Российские проекты за рубежом

«Росатом» поставил новое ядерное топливо для исследовательского реактора в Узбекистане

© t.me

Топливный дивизион «Росатома» выполнил поставку модифицированного ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ в Институте ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан.

Новое топливо на основе плотного урана и уран-силицидных композиций произведено на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК). Оно предназначено для замены ранее использовавшихся стандартных кассет ИРТ-4М и обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. Более высокая концентрация делящегося материала позволяет увеличить продолжительность работы реактора между перезагрузками топлива.

Реактор ВВР-СМ является важным научным инструментом. На нём проводятся исследования в области ядерной физики и радиационного материаловедения, осуществляется облучение минералов, производство радиоизотопов для медицинских и промышленных нужд, а также выполняется активационный анализ, рассказали в Росатом.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт