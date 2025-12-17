Коломенский цементный завод ООО «ЦЕМЕНТУМ ЦЕНТР» завершил масштабную реконструкцию цеха помола
Модернизация позволит вдвое сократить выбросы вредных веществ, улучшить качество цементных растворов и создать комфортные условия для работников. Общая площадь цеха — почти 6 000 м². Здесь обновили помольные агрегаты, установили современные редукторы шаровых мельниц и заменили изношенные механизмы. А еще завод обновил инфраструктуру.
Отремонтировали мастерскую площадью 1 500 м²:
- с административными помещениями,
- лабораториями,
- складами,
- бытовыми комнатами.
Предприятие производит около 2,1 млн тонн строительных материалов в год. Оно сможет выпускать больше сухих цементных смесей и обеспечивать строительную отрасль Подмосковья и соседних регионов.
Благодаря модернизации предприятие вдвое снизит количество выбросов вредных веществ и повысит качество цементных растворов, а также улучшит условия труда работников. Это принесет пользу городской экологии и повысит уровень жизни населения.
