В Московской области крупный шаховской завод «ЭРА» в 2025 году значительно расширил свои производственные и складские площади, а также пополнил штат около 100 новых специалистов.

В течение года на предприятии был построен новый корпус, в котором разместились цех грануляции и цех по производству гофрированной трубы. Завод приобрел семь единиц оборудования для изготовления гофротрубы и две машины для производства кабель-каналов. Кроме того, были запущены дополнительные линии по сборке светильников и электрощитовых шкафов. Для расширения ассортимента установлены термопластавтоматы, выпускающие новые виды изделий.

Инфраструктура завода пополнилась новыми складскими помещениями общей площадью 1500 квадратных метров. В настоящее время ведется строительство нового склада площадью 7000 квадратных метров.

За отчетный период на предприятии создано около 80 новых рабочих мест. Если на конец 2024 года в производственном комплексе работало около 600 человек, то к настоящему времени численность постоянного штата выросла до 680 сотрудников. Параллельно продолжается ремонт общежития для персонала, которое в будущем обеспечит жильем десятки работников. На данный момент уже завершены крыша и подъезд, а в следующем году планируется приступить к внутренней отделке.

Согласно планам завода, в 2026 году начнется строительство нового цеха покраски, запуск которого также запланирован на следующий год.