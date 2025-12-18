Открылась новая теплица комплекса «Живая зелень» индивидуального предпринимателя Павла Макатрова в Анадыре. Объект площадью 1200 квадратных метров, завершивший этап тестового запуска, стал уже пятой теплицей в составе комплекса. На его площади высажены первые саженцы, а первый урожай ожидается в марте 2026 года.

Тепличный комплекс «Живая зелень» является резидентом территории опережающего развития «Чукотка» с 2017 года и служит одним из флагманов развития агропромышленного комплекса региона. С вводом нового объекта общая площадь пяти тепличных сооружений хозяйства превысила 3600 кв. метров, а планируемый годовой объём производства овощей защищённого грунта достигнет более 120 тонн.

Реализация проекта стала возможной благодаря комплексной государственной поддержке. На строительство теплицы направлено более 120 миллионов рублей из средств федерального бюджета в рамках Единой субсидии Министерства развития Дальнего Востока и Арктики и регионального финансирования. Для сохранения социально ориентированной цены на продукцию правительством округа возмещается более 90% затрат хозяйства на потребляемую электроэнергию.В соглашении с получателем государственной поддержки закреплено обязательство по реализации продукции по фиксированной цене: не выше 500 рублей за килограмм огурцов и 600 рублей за килограмм томатов.С учётом ввода новой мощности уровень самообеспеченности столицы Чукотки, города Анадыря, тепличными овощами составит 58,4%, а в целом по округу данный показатель достигнет 30,1%.«Без участия государства реализовать такой капиталоёмкий проект в условиях Крайнего Севера было бы невозможно. Мы не останавливаемся на достигнутом и уже прорабатываем планы по дальнейшему расширению мощностей на территории промышленного парка «Анадырь», — отметила директор комплекса Наталья Макатрова.

Развитие тепличного овощеводства является приоритетным направлением государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа». Правительство округа продолжит работу по созданию условий для увеличения объёмов местного производства качественной и доступной свежей продукции.