В Саратове завершена реализация масштабного инвестиционного проекта компании «Феникс», направленного на расширение полиграфического производства. Общий объём вложенных средств составил 226 миллионов рублей, а в результате модернизации было создано 46 новых рабочих мест. Проект реализовывался с 2022 по 2025 год и стал важным шагом в развитии предприятия, которое полностью переехало в собственные современные цеха.

В рамках проекта был выполнен комплекс ремонтных работ, перевезено действующее оборудование и закуплены новые производственные линии. «Пуско-наладочные работы успешно завершены, предприятие вышло на плановые объемы выпуска продукции», — сообщили в компании. Также был возведён новый цех подготовительных работ, оснащённый современной техникой, что позволило оптимизировать технологические процессы и повысить эффективность.

Директор «Феникса» Дмитрий Помарев уже анонсировал планы на следующий проект. «Продолжая сотрудничать с Корпорацией развития Саратовской области, мы сможем так же эффективно воплотить в жизнь и наши новые планы», — отметил он.