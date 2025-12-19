В ТОР «Железногорск» (Хабаровский край) резидент компании «а-Рокс» вывел на полную мощность новое производство магнезиальной смеси. Продукция востребована в энергетике для изготовления огнестойких изоляторов и в строительстве при производстве прочных стекло-магниевых листов.

Освоение выпуска стало возможным благодаря режиму территории опережающего развития, который предоставил налоговые льготы и упростил административные процедуры. Это позволило инвестору направить средства на создание современной технологической линии.

Запуск производства позволил не только расширить линейку сухих смесей и композитов компании, но и укрепить промышленный потенциал Хабаровского края, создав новые рабочие места и локализовав выпуск важного компонента для смежных отраслей, отметили в Минпромторге Красноярского края.