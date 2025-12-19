Компания ООО «ТЕХМАШ» произвела прямой ленточный конвейер — классическое и востребованное решение для промышленного применения. Простая и надёжная конструкция обеспечивает универсальность использования в цехах различных отраслей, стабильную работу оборудования и удобство эксплуатации при минимальных затратах на обслуживание.

Оборудование рассчитано на работу в температурном диапазоне от +1 до +45 °С и обеспечивает регулируемую производительность от 5 до 8 м/мин. Каркас и опоры выполнены из стали, конструкция оснащена износостойкой конвейерной лентой, роликовой поддержкой и бортами для устойчивой транспортировки груза.

Конвейер оснащён частотным преобразователем и шкафом управления, что обеспечивает плавный пуск, регулировку скорости и высокий уровень безопасности. Оборудование полностью готово к эксплуатации.