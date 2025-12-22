На ГОК «Апатит» в Кировске Мурманской области введён в работу подземный рудник Плато Расвумчорр. В начале декабря предприятие получило первую партию апатит-нефелинового сырья, подтвердив готовность объекта к промышленной эксплуатации.

Проект реализуется поэтапно: стартовые объёмы добычи в текущем году составят около 150 тыс. тонн. В 2026 году производство планируется нарастить до 390 тыс. тонн. Полный выход на расчётную производительность — 6 млн тонн руды ежегодно — запланирован на 2034 год.

Совокупные затраты на строительство и оснащение рудника оцениваются более чем в 38 млрд рублей. Инвестиции направлены не только на увеличение объёмов добычи, но и на повышение технологической оснащённости подземных работ.

Формирование подземной инфраструктуры велось несколько лет. На горизонте +430 м создан комплекс вскрывающих, транспортных и вентиляционных выработок общей длиной порядка 20 км. Совокупный объём горнопроходческих работ превысил 450 тыс. куб. метров. Участок оснащён всеми необходимыми инженерными системами — от электроснабжения и освещения до средств связи, навигации и противопожарной защиты.

Строительство рудника началось после решения 2016 года о подземной отработке запасов Центрального рудника, где за десятилетия открытым способом добыли свыше 720 миллионов тонн руды. Проходческие работы стартовали в 2018 году. Сейчас на горизонте +430 метров уже создана разветвленная сеть транспортных, вентиляционных и технических выработок общей протяженностью около 20 километров.

Параллельно ведутся работы по вскрытию горизонта +310 метров. Здесь в перспективе появится дробильно-доставочный комплекс, который планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. Запуск локомотивной откатки и начало добычи на новом горизонте намечены на 2031 год.

В «ФосАгро» подчёркивают, что запуск Плато Расвумчорр усиливает сырьевую устойчивость ГОК «Апатит» и закладывает основу для долгосрочного роста переработки. Кировский филиал остаётся одним из крупнейших инвестиционных центров группы: на его проекты ежегодно приходится значительная доля капитальных вложений компании.

