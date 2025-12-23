В России провели испытания полномасштабного тренажёра для ядерного реактора БРЕСТ-ОД-30
На площадке Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных станций (ВНИИАЭС) успешно завершены комплексные испытания полномасштабного тренажёра, созданного для обучения персонала будущего энергоблока БРЕСТ-ОД-300. Реактор строится на Сибирском химкомбинате (СХК) и станет частью опытно-демонстрационного энергокомплекса с замкнутым ядерным топливным циклом.
«На СХК в этом году уже смонтирован и принят в эксплуатацию аналитический тренажер разработки ВНИИАЭС, - напомнил начальник отдела подготовки персонала ОДЭК СХК Егор Клевцов. — Полномасштабный тренажер - следующий этап. Это ключевое техническое средство обучения, поскольку в соответствии с федеральными нормами и правилами подготовка персонала должна завершиться до физического пуска энергоблока с применением полномасштабного тренажера».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1