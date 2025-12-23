МГТУ им. Н. Э. Баумана сообщил о запуске облачной платформы квантовых вычислений Bauman Octillion, позволяющей запускать алгоритмы и экспериментировать на квантовых сопроцессорах, их эмуляторах, а также изучать образовательные материалы и модели, демонстрирующие потенциальные возможности квантовых вычислений.

Площадка запущена в сотрудничестве с ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», госкорпорацией «Росатом» и представляет собой альтернативу сервису IBM Quantum Platform, недоступному пользователям из РФ и ряда других стран мира.

Bauman Octillion представляет собой комплекс для проведения гибридных квантово-классических вычислений на базе спроектированной и изготовленной совместным центром МГТУ им. Н. Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» квантовой электронной компонентной базы, включающей сверхпроводниковые квантовые сопроцессоры SnowDrop 4Q (4 кубита) и SnowDrop 8Q (8 кубитов), а также систему считывания кубитов с уровнем собственных шумов, близким к квантовому пределу.

К услугам пользователей в постоянном доступе 4-кубитная квантовая машина, квантовый эмулятор, среда запуска квантово-классических алгоритмов, система управления и полный стек программного обеспечения. С 10 по 20 декабря будет также открыт доступ к 8-кубитному квантовому сопроцессору SnowDrop 8Q, вычислительное пространство которого составляет 256 состояний, что в 16 раз больше, чем у SnowDrop 4Q.

Квантовые сопроцессоры и их эмуляторы доступны в режиме реального времени, задачи выполняются в порядке очереди. Для работы в Bauman Octillion предусмотрены графический конструктор алгоритмов, API-клиент и обучающие материалы. Для написания квантовых алгоритмов API-клиент поддерживает фреймворки Qiskit и QASM. Облачная платформа открыта для всех заинтересованных лиц — для работы с ней необходимо создать учётную запись и предоставить краткое обоснование необходимости доступа к системе.

Сервис ориентирован на широкий круг ведущих отечественных организаций, осуществляющих научные исследования и внедрение передовых технологий, включая госкорпорации и компании высокотехнологичного сектора, инвестирующие в развитие квантовых решений, а также широкий ряд научных институтов Российской академии наук.

«Вычислительная облачная платформа Bauman Octillion — это новый инструмент изучения квантового мира с акцентом на практические применения. Мы последовательно расширяем линейку доступного „железа“ — от 4 кубитов к 8 — впервые в российской квантовой индустрии. Мы приглашаем всех заинтересованных исследователей подключаться к нашему облаку, экспериментировать на реальных чипах, не покидая стен своих лабораторий», — говорится в сообщении пресс-службы МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В планах — расширение вычислительных возможностей платформы

В планы МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» входит дальнейшее развитие Bauman Octillion и масштабирование сервиса — расширение пула вычислителей, включающих новые физические платформы с растущей производительностью сопроцессоров.