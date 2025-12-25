На предприятии «КМ-Техно» в Шуе Ивановской области запущено новое производство
Компания «КМ-Техно», специализирующаяся на выпуске инженерных систем для прокладки кабельных сетей на объектах промышленности и стратегических объектах, создает новые производственные мощности рядом с действующим производством.
Как сообщил директор по стратегическому развитию компании Михаил Головтеев, менее чем за восемь месяцев с момента старта проекта построен и введен в эксплуатацию 10-й производственный цех. Одновременно с этим приобретено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе роботизированные производственные комплексы. Поступившее оборудование проходит этап монтажа и пуско-наладочных работ.
Новые мощности предназначены для выпуска лестничных и листовых кабельных лотков новых серий, что позволит расширить ассортимент и повысить конкурентоспособность продукции.
Общий объем инвестиций в проект составил 387 млн рублей. Проект позволит создать 200 новых высокопроизводительных рабочих мест.
Михаил Головтеев отметил, что реализация инвестиционного проекта по развитию индустриальной площадки «КМ-ПАРК» идёт хорошими темпами, с опережением графика. Уже получено разрешение на строительство следующего производственного цеха. Это позволит не только нарастить объемы производства, но и запустить новые товарные направления в 2026 году.
