Серийное производство механического аппарата «Вермикулитер» для мульчирования кассет в лесных питомниках налажено в Иркутске. Разработка российской компании «Геевская Консалтинг» призвана революционизировать посевные кампании при выращивании сеянцев с закрытой корневой системой, заменив ручной труд и повысив эффективность.

Аппарат позволяет быстро и равномерно наносить мульчирующий материал, такой как вермикулит, агроперлит или песок, точно в центр каждой ячейки кассеты слоем от 1 до 3 мм. Это сокращает расход материала более чем в 2,5 раза и гарантирует стабильное качество, что напрямую влияет на всхожесть семян и себестоимость продукции.

Конструкция «Вермикулитера» не требует подключения к электросети и специально обученного оператора. С точки зрения организации труда на линии «Вермикулитер» демонстрирует высочайшую гибкость. Он может быть размещен в качестве полностью автономной станции с закрепленным отдельным работником в любом удобном месте цеха, поскольку для его работы не требуется подключение к электросети. С другой стороны, он может быть интегрирован в конвейер как промежуточная станция без отдельного оператора. В этом случае кассеты в аппарат будут ставить сотрудники предыдущей технологической операции, а забирать готовые — работники следующей. Данное решение позволяет существенно экономить фонд оплаты труда, исключая необходимость найма дополнительного сотрудника на весь сезон посева.

«Вермикулитер» предназначен для работы со всеми распространенными типами твердых рассадных лесных кассет, включая, но не ограничиваясь: кассета РКЛ 100, кассета РКЛ 81, кассета РКЛ 64. Аппарат эффективно работает не только с вермикулитом, но и с другими видами сыпучих мульчирующих материалов. Он может быть точно настроен для работы с агроперлитом, речным песком стандартной фракции, а также с мелкой крошкой обычного опила.

Запуск устройства в серию является стратегическим шагом для повышения рентабельности российских лесопитомников за счет механизации ключевого этапа.