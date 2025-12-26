Судно проекта RSD59 отправилось вниз по Волге, в район Васильсурска, где будет проходить проверку всех систем.

На борту находятся около 40 специалистов — сдаточная команда завода и представители классификационного общества. В ходе испытаний, которые продлятся до 28 декабря, они проверят управляемость судна, работу двигателя, навигационного и вспомогательного оборудования. После успешного завершения тестов сухогруз будет готов к передаче заказчику, сообщили в ОСК.

Суда этого проекта являются универсальными и могут перевозить широкий спектр грузов: от генеральных и навалочных (уголь, лес, металлолом) до опасных и тяжеловесных, включая длинномерные конструкции.