25 декабря состоялась церемония запуска движения транспорта в автомобильном пункте пропуска Кани-Курган, расположенном южнее Благовещенска в Амурской области на границе с Китаем. На объекте завершены основные строительно-монтажные работы по возведению новой инфраструктуры.

Дан старт движения по 16 новым полосам. «Это часть масштабной задачи по увеличению пропускной способности наших погранпереходов на приоритетных участках границы. Решаем её на комплексной основе в рамках нацпроекта „Эффективная транспортная система“. После реконструкции количество полос на погранпереходе выросло с 4 до 16. Пропускная способность пункта пропуска Кани-Курган вырастет в 4,5 раза», — отметили на церемонии запуска движения.

По результатам проведенных работ пропускная способность Кани-Кургана составила 862 транспортных средства и около 5,5 тысяч человек в сутки. Обустроено 16 полос движения с возможностью увеличения до 24. Ранее в декабре 2024 года опережающими темпами было запущено пассажирское направление с возможностью пропуска до 1000 пассажиров в сутки.

За последние 5 лет пропускная способность АПП по приоритетным направлениям значительно увеличилась. «Рост с Азербайджаном в 5 раз, с Монголией почти в 2,5 раза, с Грузией в 2 раза, почти на столько же с Китаем. Это хороший знак, который говорит о том, что наши экспортные и импортные потоки востребованы. Открытие пункта пропуска Кани-Курган — логичное продолжение этой работы. Это новая точка роста для экономики Амурской области и всего Дальнего Востока», — сказал министр.

Одним из ключевых цифровых решений стала установка портальных инспекционно-досмотровых комплексов. Их использование позволит сканировать 100% транспортных средств с грузом и выявлять запрещенные к провозу предметы и вещества.

Запуск 16 полос движения в пункте пропуска Кани-Курган позволил создать комфортные условия для участников внешнеэкономической деятельности и лиц, пересекающих государственную границу, а также развить транзитные возможности региона и укрепить торгово-экономические и культурные связи между Россией и Китаем.