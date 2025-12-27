1 день назад
В РФ в 2025 году открыли 210 месторождений россыпного золота
В России в 2025 году, по предварительным данным, открыто 251 месторождение твердых полезных ископаемых (ТПИ), из которых 210 являются месторождениями россыпного золота.
В 2025 году в Забайкальском крае и Магаданской области были открыты самые крупные месторождения серебра. Как сообщали в пресс-службе Роснедр, в общей сложности за текущий год в РФ поставили на баланс более 200 месторождений ТПИ.
Источник: www.vesti.ru
