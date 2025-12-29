«Росатом» поставил топливо для запуска нового энергоблока АЭС в Индии
Российская госкорпорация «Росатом» выполнила поставку ядерного топлива для стартовой загрузки третьего энергоблока индийской атомной станции «Куданкулам». Топливо произведено на Новосибирском заводе химконцентратов.
Этот энергоблок станет первым в мире реактором типа ВВЭР-1000, который сразу начнёт работу в продлённом 18-месячном топливном цикле. Такой режим эксплуатации позволяет увеличить продолжительность непрерывной работы АЭС между плановыми остановками для перегрузки топлива, что повышает общую экономическую эффективность станции, пояснили в Росатом.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0