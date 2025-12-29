MAX
d-tatarinov Судостроение и судоходство

Астраханский судоремонтный завод ОСК передал ВМФ РФ спасательный буксир «Михаил Чеков» проекта 22870

Астраханский судоремонтный завод передал ВМФ РФ спасательный буксир «Михаил Чеков» проекта 22870. Торжественная церемония подъема флага ВМФ России состоялась сегодня в Каспийске.

Спасательно-буксирное судно «Михаил Чеков» проекта 22870, разработанное конструкторским бюро ОСК «Вымпел», стало седьмым в серии. Головной буксир «СБ-45» был передан ВМФ в 2014 году.

Суда данного проекта предназначены для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. «Михаил Чеков» обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме этого, судно может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы.

Судно названо в честь Михаила Чекова — офицера Черноморского флота, командира аварийно-спасательных отрядов, обеспечивших в годы Великой Отечественной войны подъем потопленных неприятелем кораблей и судов в акваториях черноморских портов.

Источник: paluba.media

