В Ленинградской области открыли новый мост через реку Охту, который стал частью первого этапа Западного обхода Мурино, соединив КАД с Ручьевским проспектом.

Введенный сегодня 900-метровый участок разгрузит основные магистрали, сократит время поездки и создаст альтернативные пути для транспорта. Стартовый сегмент этого же транспортного коридора протяжённостью 1,1 км был запущен сентябре 2025 года. Тогда удалось связать кольцевую развязку с Петровским бульваром и организовать удобный заезд к железнодорожной платформе и станции метро «Девяткино».

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети на 170%. Согласно расчётам, это поможет устранить заторы даже в пиковые часы.

Строительство продолжается для создания объездной дороги вокруг Мурино и Нового Девяткино с выходом на Кузьмолово и будущую кольцевую автодорогу КАД-2. После получения экспертного заключения в новом году начнется строительство дороги между Мурино и Буграми