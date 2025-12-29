26 декабря открыта для движения основная половина западного обхода Волгограда. Ее ключевым элементом является новый мост через Волго-Донской канал. Движение по нему тоже открыто.

Новый 12-км участок соединяет трассу Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной автодорогой Волгоград — Котельниково — Сальск.

Этот мост представляет собой важный элемент транспортной инфраструктуры региона. Его общая длина вместе с эстакадой составляет более 1 300 метров, а протяженность русловой части составляет 350 метров. Высота пролета над каналом достигает 17 метров.

В будущем, когда сдадут в эксплуатацию весь западный обход, на трассу Р-22 «Каспий» и указанную региональную дорогу можно будет попасть с трассы Р-260, минуя Волгоград.

Один из самых технологически сложных объектов не только первого этапа, но и всего обхода Волгограда — мост через Волго-Донской судоходный канал им. Ленина