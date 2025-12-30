сегодня
Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Республике Беларусь
В Республике Беларусь состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник».
